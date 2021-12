Spectacles de ce dimanche à Bertrix : un PV sera dressé

Depuis ce dimanche, le secteur culturel est à l'arrêt. Salles de théâtres, cinémas et centres culturels ne peuvent plus accueillir de public. Pourtant certains font de la résistance. C'est notamment le cas en province de Luxembourg, où le bourgmestre de Bertrix, Mathieu Rossignol, a autorisé la tenue de deux spectacles ce week-end. Ils se sont tenus au centre culturel et ce, malgré les mesures prises lors du dernier Codeco.

Malgré l'interdiction d'organiser quelconque événement, deux spectacles ont donc pu se tenir avec une jauge de 200 personnes, port du masque obligatoire et présentation du CST. Le bourgmestre n'ayant pas caché son soutien au secteur culturel, l'information est remontée aux oreilles du parquet, du procureur du Luxembourg Etienne Donnay et du gouverneur de la Province Olivier Schmitz. Ceux-ci ont décidé de ne pas laisser passer cet écart.

Le parquet a en effet demandé à la zone de police Semois-et-Lesse de verbaliser les organisateurs. Un PV sera dressé. Le gouverneur a quant à lui pris l'initiative d'envoyer une lettre aux 44 bourgmestres de la province. Dans celle-ci, il explique que chacun est tenu de faire respecter les règles en vigueur. Suite à cette infraction, des poursuites sont envisageables.