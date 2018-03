Spadel a investi 14 millions dans une nouvelle ligne de production

Le groupe Spadel a inauguré jeudi, en présence du ministre wallon de l'Économie Pierre-Yves Jeholet (MR), sa nouvelle ligne de production "G70", un outil qui va lui permettre de doubler la production d'eau aromatisée qui, en cinq ans, représente déjà entre 7 et 8% de la production du site spadois. L'investissement, pour la réalisation de cette nouvelle ligne, est estimé à 14 millions d'euros.

Spadel répond ainsi au succès de "Spa Touch Off", une eau aromatisée dont la croissance à deux chiffres ne se dément pas depuis son lancement en 2013.

L'entreprise spadoise a profité de cet investissement pour stopper la production de canettes sur son site de Spa Monopole, remplaçant ce conditionnement par des bouteilles en plastique de 33 cl "afin qu'elles soient disponibles dans tout distributeur mais surtout pour réduire notre empreinte carbone", explique Marc du Bois, administrateur délégué de Spadel.

Le ministre wallon de l'économie, Pierre-Yves Jeholet, a souligné l'esprit entrepreneurial et familial du groupe Spadel qui emploie aujourd'hui 1.350 travailleurs. Il a également insisté sur les valeurs de durabilité et de respect de l'environnement qui animent ses responsables ainsi que leur volonté de veiller à une empreinte écologique la plus basse possible.

Spadel produit aujourd'hui 850 millions de litres annuellement dont 400 millions sur le site de Spa-Monopole.