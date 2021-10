Spa : une personne sévèrement blessée au centre Sol Cress après une rixe au couteau

Une importante altercation est survenue samedi soir entre plusieurs résidents du centre Sol Cress, à Spa. Le parquet de Liège a indiqué dimanche qu’une personne avait été sévèrement blessée durant la bagarre au centre d’accueil pour réfugiés.

La rixe a eu lieu entre six hommes, d’origine algérienne et afghane, et trois personnes ont été blessées. Touchée par un couteau, l’une des victimes a été transportée à l’hôpital mais ses jours n’étaient plus considérés comme en danger dimanche soir.

Deux individus algériens ont été privés de liberté et seront déférés au parquet de Verviers lundi.