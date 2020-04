Spa, Stavelot, Herve, Cité Miroir, Toutankhamon, Huy, Trinkhall Museum, Chiroux : annulations, indécisions et beaucoup d’inquiétude dans le monde culturel

Comme il fallait s’y attendre, l’annonce faite mercredi par la Première Ministre d’annuler tout événement de masse jusqu’au 31 août a secoué le monde de la culture dont on connaît la fragilité même en période "normale".

Un choc identique à celui ressenti par les organisateurs des festivals musicaux de l’été. Ainsi, la plupart des grands festivals de théâtre passent à la trappe : le Royal Festival de Spa, les Vacances Théâtre de Stavelot ou encore le Festival "Rue du Bocage" à Herve tandis que d’autres opérateurs culturels annulent ou tentent de reporter leurs événements, notamment des expositions à gros investissement, arrêtées ou prévues prochainement. Certains attendent aussi des précisions sur le critère "événement de masse" avant de décider officiellement une annulation ou un report éventuel comme c’est le cas pour les Rencontres Théâtre Jeune Public de Huy.

Spa : la même affiche en 2021 ?

La déception est extrême du côté du Royal Festival de Spa dont la 61ème édition devait se dérouler du 5 au 16 août et c’est un directeur fort abattu qui nous a confirmé l’annulation de l’édition 2020 : " Nous rentrons dans les critères d’événement de masse avec 1000 personnes par jour au même endroit, explique Axel De Booseré, directeur du Royal Festival, nous sommes donc obligés d’annuler ; nous sommes vraiment peinés car on a travaillé énormément avec passion. La mesure est compréhensible mais c’est un choc. Reporter à un autre moment que l’été n’avait pas de sens pour un festival qui s’est toujours tenu à ce moment pendant les vacances. Notre position est désormais de réengager les compagnies qui étaient programmées cette année pour l’édition 2021, mais nous n’avons pas encore commencé les contacts. Une bonne nouvelle dans la grisaille, la Ministre de la Culture avait déjà annoncé le maintien de la subvention annuelle, festival ou pas". Axel De Boozeré attend par ailleurs la position de la Ville de Spa dont le subside est substantiel.

On avait pourtant gardé espoir "

Le ton est évidemment identique aux Vacances Théâtre de Stavelot prévues du 3 au 12 juillet à l’Abbaye : "L’annulation aux dates annoncées est officielle, précise Françoise Servais, directrice du Centre Culturel de Stavelot, partenaire des VTS, pourtant on avait réellement gardé un espoir de les organiser. L’annulation sera sans doute pure et simple même si on discute d’un éventuel petit format de festival à une date ultérieure".

A Herve, le festival international de théâtre de rue "Rue du Bocage" n’aura pas lieu les 29 et 30 août. La déception est double car les organisateurs avaient prévu de fêter les 25 ans du festival en haussant encore le niveau du programme, avec notamment un grand spectacle sur la tour de l’église de Herve. L’asbl " Scène du Bocage ", organisateur de l’événement, évoque un éventuel report mais sans trop y croire. Comme pour Spa et les VTS, les implications financières devraient être limitées à Herve car les contrats avec les compagnies prévoient une annulation sans indemnité en cas de force majeure, mais certains organisateurs restent malgré tout prudents…

L’indécision à Huy

La deuxième quinzaine du mois d’août est aussi très chargée à Huy qui accueille chaque année les "Rencontres Théâtre Jeune Public", dont le but est de présenter aux programmateurs, animateurs et autres directeurs culturels les nouveautés en matière de spectacles jeune public toujours très riches et variés en Fédération Wallonie Bruxelles. La Ministre de la Culture Bénédicte Linard avait déjà annoncé début avril qu’elle mettrait tout en œuvre pour sauver les Rencontres qui attirent des personnes de tout le pays, acheteurs potentiels de spectacles. Après les annonces de la Première Ministre mercredi, l’indécision demeure cependant à Huy où l’on estime qu’il n’y a actuellement pas un cadre légal suffisant pour prendre une décision : autrement dit, les Rencontres Théâtre Jeune Public doivent-elles être ou non considérées comme un événement de masse. La position hutoise est donc clairement attentiste.

L’expo Toutankhamon souffre

Aux Guillemins à Liège, du côté d’Europa Expo, le moral n’est pas des meilleurs pour l’exposition " Toutankhamon, à la découverte du Pharaon oublié ".

"Le budget recettes de l’exposition était constitué à 90% par le ticketing, explique Marie Kupper, la directrice, or nous sommes actuellement à 50%. Nous ne rouvrirons de toute façon pas l’exposition avant juillet et ce sera dans le respect des règles imposées par le Fédéral". L’exposition avait été contrainte de fermer ses portes le 13 mars. Elle avait alors été prolongée jusqu’au 30 août grâce à un accord avec les prêteurs mais l’avenir demeure incertain.

Europa Expo s’est également mis en stand-by concernant la prochaine exposition qui devait s’ouvrir fin 2020 et qui pourrait être reportée à 2021.

La soupe à la grimace est également de mise à la Cité Miroir à Liège qui propose la bagatelle de 300 rendez-vous culturels par an et se trouve confronté à un casse-tête d’agenda. Pour l’heure, l’exposition à gros budget consacrée au Goulag soviétique qui était en cours, a été fermée : "Elle n’aura été ouverte que du 6 au 13 mars, précise Jean-Michel Heuskin, directeur de la Cité Miroir, nous sommes prêts à rouvrir le 5 mai mais sera-ce le cas ? Elle est prévue jusqu’au 31 mai. Cependant, nous négocions avec les prêteurs notamment de Moscou pour une éventuelle prolongation ".