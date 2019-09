Spa: les recherches continuent pour retrouver Pierre Eloy, porté disparu depuis jeudi

Toujours aucune trace de Pierre Eloy, l’octogénaire qui a disparu depuis jeudi soir à proximité du lac de Warfaaz, à Spa. Les recherches se sont arrêtées vendredi soir car il faisait trop noir et reprendront ce samedi matin, vers 9h.

L’homme se serait perdu dans les bois lors d’une promenade et y aurait donc passé deux nuits, entre 3 et 5 degrés. Mais la police est confiante car l’octogénaire est un ancien militaire et un sportif de haut niveau qui avait l'habitude de faire 20 km tous les jours.

Étendre le secteur

"On va étendre le secteur car visiblement monsieur est un excellent marcheur, très endurant et qui avait la particularité de ne pas forcément se déplacer sur les chemins", indique Jean-Michel Lejeune, commissaire à la zone de police des Fagnes.

Mais la surface à ratisser est immense. "On est obligé de travailler à du 360 degrés à partir d’un point de départ qui nous a été donné."

Une trentaine d’hommes, 5 maîtres-chiens et un hélicoptère sont mobilisés pour le retrouver. Des bénévoles se rassemblent également pour effectuer des battues. Toutefois, la police leur demande de ne pas s’aventurer dans le bois pour éviter de perturber les recherches des chiens pisteurs.

Pierre Eloy a été vu pour la dernière fois, le jeudi 19 septembre entre 12h30 et 13h30, au centre "Séjours et Santé" situé à Nivezé.