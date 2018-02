Souvret: de nombreux oiseaux dans les jardins

Combien d'oiseaux vivent dans nos jardins ? Depuis 2004, Natagora, l'association de protection de la nature, invite les particuliers à compter les volatiles qui se posent chez eux. L'opération "Devine qui vient manger au jardin" se déroule durant tout le weekend. Et cette année, cela se bouscule sur les mangeoires.

Jumelles devant les yeux, Fabienne Godin observe, son carnet de notes en main. "Pour le moment, on voit une petite mésange charbonnière qui est venue à la mangeoire plateau et il y en a une deuxième qui est sur la réserve de graines de tournesol. Je note dans mon carnet 2 mésanges charbonnières, si maintenant dans le courant de la journée, je vois qu'il y en a trois en même temps, alors je corrige."

Nombreux et variés

Cette passionnée d'ornithologie a aménagé son jardin pour attirer les oiseaux. Des espèces très variées viennent se réfugier dans les arbustes ou se nourrir à la mangeoire : "Cette année, il y a non seulement pas mal d'oiseaux de chez nous, mais apparemment aussi des oiseaux venus du Nord car les conditions sont probablement plus mauvaises par là. Aujourd'hui, j'ai eu droit à la visite exceptionnelle de 22 chardonnerets, ça, je suis très contente. Il y a le verdier, j'ai vu le merle noir et 4 ou 5 moineaux. Hier, j'ai eu la visite du gros bec, c'était la première fois que je le voyais depuis 4 ou 5 ans."

Ces relevés, Fabienne va ensuite les encoder sur le site de Natagora. Ce recensement permet à l'association de mieux comprendre les mouvements de l'avifaune et d'ajuster ses actions de protection de la biodiversité.