Soulagement pour la famille Diallo à Jurbise: leurs papiers sont régularisés pour un an

Ce vendredi 5 avril, monsieur Diallo nous a signalé que le ciel s’était éclairci pour lui et les membres de sa famille: leurs papiers ont été régularisés pour une durée d’un an. Un soulagement non seulement pour tous les membres de cette famille d’origine guinéenne mais également pour l’ensemble de leurs soutiens qui s’étaient mobilisés, notamment à l’école d’Erbisoeul où les enfants sont scolarisés.

Le soulagement après l’angoisse

Le 23 octobre dernier, nous évoquions la situation peu rassurante dans laquelle se trouvait la famille Diallo. Ayant fui la Guinée, le père et la mère étaient arrivés en Belgique en 2013 avec Abdoulaye, leur fils.

Médecin de formation, le père avait déclaré avoir fui son pays pour des raisons politiques. Depuis, deux autres enfants étaient nés en Belgique et plusieurs demandes d’asile avaient été introduites. En octobre 2018, la dernière demande avait été rejetée ce qui avait provoqué l’angoisse de la famille quant à son avenir en Belgique.

Aujourd’hui, avec la régularisation, les enfants vont donc pouvoir poursuivre leur scolarité à Erbisoeul. La mère a trouvé un emploi dans le secteur des Titres-services, le père travaillera lui comme agent d’entretien.

La famille entière pousse un gros ouf de soulagement… du moins pour un an.