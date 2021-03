Sosol & Sea ou comment créer des vêtements éthiques qui s'adaptent au corps

Désireuse de se démarquer avec un projet innovant et éthique, la styliste Solange Lecomte a imaginé une ligne de vêtements à taille unique qui s’adaptent au corps : " J’ai par exemple des robes qui peuvent aussi bien être portées par une femme qui fait une taille 34 que par une qui fait du 50. J’ai imaginé un concept de ceinture qui permet vraiment d’ajuster le textile à la morphologie ! Je travaille aussi avec des tissus élastiques et écologiques. "

Solange Lecomte veut également donner une dimension éthique à sa marque Sosol & Sea. Elle travaille uniquement avec des matières traçables et issues de pays européens. La styliste collabore par ailleurs avec une entreprise de travail adapté bruxelloise pour réaliser ses prototypes.

Afin de pouvoir concrétiser son projet, Solange Lecomte tente de rassembler les fonds nécessaires via un crowdfunding qu’elle a mis en place avec l’aide du programme Charleroi Entreprendre : " C’est un système de précommande. J’ai deux paliers à atteindre. Le premier est fixé à 6500 euros. Si j’y arrive, l’argent se débloque et je pourrai lancer la production des vêtements qu’on m’a déjà demandés et vendre via internet. Le deuxième palier est à 10.000 euros. Si je rassemble cette somme, je pourrai alors lancer une production à plus grande échelle dans une usine au Portugal. "

Le projet peut être soutenu via la plateforme de financement participatif Ulule jusqu’au 15 avril.