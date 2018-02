Sommet européen à Bruxelles ce vendredi: perturbations à prévoir

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne se réunissent vendredi à Bruxelles, dans les bâtiments du Conseil européen, rue de la Loi. Un périmètre de sécurité sera installé autour du quartier et seuls les véhicules possédant une accréditation pourront y accéder par l'avenue d'Auderghem. Ces mesures entraînent aussi la fermeture du rond-point Schuman et la déviation du trafic automobile.

Les limites du périmètre de sécurité concernent:

le rond-point Schuman

rue de la Loi entre le rond-point Schuman et le boulevard de Charlemagne

rue Froissart (entre le rond-point Schuman et la rue Juste Lipse)

rue Juste Lipse

le boulevard Charlemagne, entre la rue Stévin et la rue de la Loi

Les autres accès sont limités aux véhicules prioritaires et les livraisons ne seront pas autorisées.

Certaines rues en circulation locale

La police locale de Bruxelles a indiqué que certaines rues seront en circulation locale:

rue Archimède entre la rue Stévin et le rond-point Schuman

avenue de Cortenberg, entre la rue Stévin et le rond-point Schuman (accès limité lors des passages des escortes - accès uniquement via l’avenue de la Joyeuse Entrée)

rue de la Loi, entre l’avenue de la Joyeuse Entrée et le rond-point Schuman

avenue d’Auderghem, entre la rue Belliard et le rond-point Schuman

rue Breydel

D'autres rues seront interdites de stationnement en surface:

dans le périmètre de sécurité

dans les rues à circulation locale

chaussée d’Etterbeek, entre la rue Belliard et la rue Van Maerlant

rue Van Maerlant

rue Belliard, entre la chaussée d’Etterbeek et l’avenue d’Auderghem.

Accès piéton

Seuls les riverains munis de leur carte d'identité, les employés et commerçants avec une attestation de la police et les personnes possédant un laisser passer pourront accéder à pied aux trottoirs du périmètre de sécurité.

Les conséquences pour les bus et métros

La STIB-MIVB précise sur son site internet que les lignes de bus 12, 21, 22, 36, 60 et 79, qui passent habituellement par le quartier, seront déviées. Les navetteurs devront descendre à la station de métro Maelbeek pour continuer leur route.

Les arrêts Charlemagne, Froissart, Breydel, Parc Léopold (bus 21), Livingstone (bus 22) et Ambiorix (bus 22) ne seront pas desservis. Il faudra donc rejoindre les arrêts Maelbeek, Nerviens (depuis Breydel) ou Froissart, dont l'arrêt provisoire se situe rue Belliard.

La station de métro Schuman sera fermée jusqu'à 19h30.