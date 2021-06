Sommet de l’OTAN et visite de Joe Biden : quelles perturbations pour les Bruxellois ?

Autour de l’OTAN, de l’ambassade américaine, de The Hotel, boulevard de Waterloo, ou du Palais royal, le stationnement sera interdit et les véhicules en contravention seront dépannés. "Ces endroits doivent être vides de tous véhicules, y compris les trottinettes, les vélos et les motos ", précise Ilse Van De Kerre.

Lundi et mardi, une partie du trajet entre le site de l’OTAN et le centre-ville sera fermée au trafic. On annonce aussi la fermeture partielle de certains tunnels et d’un tronçon de la Petite Ceinture.

Tout cela aura forcément des conséquences sur le réseau de surface de la STIB, qui s’attend à "des perturbations, surtout le mardi. […] La STIB conseille à ses voyageurs de privilégier le réseau souterrain autant que possible."