Sommet de l’OTAN et visite de Joe Biden : quelles perturbations à Bruxelles ?

La circulation sera perturbée dans le secteur Place Jourdan/rue Froissart. Au niveau des transports publics, les lignes 59, 60 et 80 seront déviées via la chaussée d’Etterbeek. Les perturbations sont prévues de 07 heures à 12 heures.

