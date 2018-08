Sommeil: C'est bientôt la rentrée ! Il est temps de reprendre de "bonnes" habitudes

Les enfants retrouveront les bancs de l’école dans 10 jours. Chez les plus grands, par contre, certains ont déjà recommencé le boulot. Fini donc le rythme des vacances ! Un changement que vous redoutez peut-être. Surtout quand il est question de trouver le sommeil.

Alors, attention ! Si vous voulez bien préparer la rentrée, certaines habitudes sont à bannir.

Voir les heures défiler sans trouver le sommeil, se réveiller en pleine nuit... On connait tous ces situations. Et pourtant, on commet tous les mêmes erreurs. "Je regarde des séries sur ma tablette (…) Je me réveille en pleine nuit, je descends et vais manger un bout (…) Moi ? Je réfléchis beaucoup, trop ! (rires) (…) La nuit, je me lève souvent. Je me fais alors un bol de lait chaud, je regarde la TV et fume une cigarette puis vais me recoucher."

Voilà des habitudes qu’on prend tous, des petits gestes devenus un réflexe du quotidien. Pourtant, certains perturbent beaucoup notre sommeil.

Sabrina Urso est spécialiste de ces troubles au Grand Hôpital de Charleroi. Elle donne quelques conseils. "On a souvent l'habitude d'utiliser son smartphone avant de dormir. Ce sont pourtant des sources de lumière qui altèrent clairement la qualité du sommeil. Les boissons alcoolisées avant d'aller dormir sont aussi déconseillées. De manière générale, de nombreux jeunes – de plus en plus – ont recours au tabagisme ou aux boissons énergisantes, voire au cannabis. Des substances qui ont clairement un impact sur la qualité du sommeil."

Pour se réadapter au rythme métro/boulot/dodo, il faudra donc bannir ces gestes de notre quotidien. Évitez également les somnifères. Et privilégiez une transition tout en douceur.