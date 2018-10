A Sombreffe le combat des chef a penché en faveur d'Etienne Bertrand et sa liste IC MR. Celui qui est resté 12 ans à la tête de Sombreffe avant de céder l'écharpe mayorale à Philippe Leconte en 2012, tient sa revanche et remporte 49,09% des voix. Philippe Leconte et sa liste CI-LDB ne récolte que 23,24% des voix.

Troisième, Ecolo réalise une belle progression avec 20,62% des voix (+7.48%). DéFI, qui se présentait pour la première fois, récolte 10,05% des voix.