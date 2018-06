Solvay, le géant mondial de la chimie fait peau neuve à Bruxelles

Tout le site va subir un sacré lifting. A la place des nombreux bâtiments (dont certains ont 60 ans) où sont éparpillés les quelque 1200 travailleurs, un unique bâtiment va regrouper tout ce petit monde au Nord du site dans un grand bâtiment épuré et lumineux. "C'est une architecture "timeless", explique Olivier Barré de chez Modulo, l'un des trois bureaux d'architecte chargés des travaux. C'est-à-dire que c'est une architecture qui ne devrait pas être dépassée dans trente ans." Si la grande tour bien connue des Bruxellois disparaît, la dalle du bâtiment, elle, reste. "La partie de préproduction est maintenue. On retrouve dans ces ateliers des éléments de production qui ne pouvaient en effet pas bouger. Donc, finalement, tout a été construit autour de ces ateliers."

Elle domine, le long du Canal de Willebroek, à Neder-over-Heembeek: c'est la tour Solvay. Regardez-la bien car d'ici 2021, elle aura disparu. Non pas que le géant de la chimie abandonne son siège bruxellois mais bien parce qu'il y investit. Et c'est plutôt bon signe pour l'emploi.

Le but de ce grand bâtiment unique, c'est décloisonner les différents départements et permettre une meilleure coordination. "On ramène tout le monde dans un même ensemble, confirme Jean-Pierre Clamadieu, CEO de Solvay. Et quand je dis tout le monde, ce sont les équipes de recherche, les équipes de développement technique, le quartier général et les fonctions support. Le deuxième changement, ce sont les espaces de travail. Ils sont ouverts dynamiques et facilitent la collaboration."