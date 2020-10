Une demi-heure, c’est le temps qu’il a fallu pour placer une nouvelle passerelle cyclo-piétonne de 30 mètres de long par-dessus la Sambre à Solre-sur-Sambre, aujourd’hui. Ces structures sont généralement composées d’acier et de béton et sont extrêmement lourdes. Mais dans le cas présent, il s’agit de matériaux composites légers mais extrêmement résistants. C’est la première fois que le service public de Wallonie en charge de la mobilité fait appel à cette technologie qui présente de nombreux avantages.

Une structure "poids plume"

Solre-sur-Sambre : une passerelle en plastique par dessus la rivière - © Nicolas Rondelez

Une technologie venue des Pays-Bas et qui présente de nombreux avantages comme l’explique Julian Boncklandt, Ingénieur aux voies hydrauliques de Charleroi : "Par rapport aux procédés habituels, c’est un matériau très léger. La nouvelle structure pèse à peine 6 tonnes. En acier et béton, elle en aurait fait entre 50 et 60. Grâce à ce poids léger, on a pu conserver les anciennes pilastres sans devoir trop les renforcer. En plus, elle flotte, puisque c’est une sorte de plastique extrêmement résistant. On aurait même pu imaginer l’amener sur place en la tirant simplement sur l’eau. C’est la configuration des lieux, étroits, qui nous en a empêchés".