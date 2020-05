Solidarité et générosité envers le personnel soignant dans le Pays d'Arlon et en Gaume

Mobilisation et solidarité dans la région d’Arlon ! L’Association CoronArlon a été créée il y a plus d’un mois. Grâce des dons et le travail de très nombreux bénévoles, l’association peut dresser un premier bilan impressionnant. Elle a fabriqué, avec des imprimantes 3D, puis distribué, plus 4200 visières de protection. Plus de 2000 masques chirurgicaux ont été distribuée dans la région d’Arlon et en Gaume. CoronArlon a également distribué plus de 200 masques en tissus, 400 paires de gants chirurgicaux et 80 litres de gel hydroalcoolique et offert plus de 200 repas aux équipes médicales de l’hôpital d’Arlon. L’association prend aussi en charge, chaque semaine, de 15 nuitées dans des hôtels pour le personnel de l’hôpital d’Arlon dont le domicile est trop éloigné pour rentrer chaque jour et être opérationnel le lendemain. On peut encore citer la mise à la disposition des homes du sud-Luxembourg, et des hôpitaux d’Arlon et Virton de tablettes multimédia ou la distribution de fleurs, d’œufs de Pâques et de bonbons aux homes, aux hôpitaux ou encore aux services de secours.

Soulignons aussi ce beau geste de l’ensemble des travailleurs de la société Vulcast (ex-Magolux) à Messancy. Ils ont tous répondu à l’appel de leurs délégués syndicaux et offert une heure de leur salaire à l’unité spéciale Covid 19 de l’hôpital d’Arlon. Une somme de 1353 € a été récoltée grâce à ce geste de solidarité !

Pour revenir à CoronArlon, l’association, conjointement avec les Lions Club Comtesse Ermesinde et La Gaume Virton et la Revue Arlonaise, sollicitent de nouveaux dons et tous les bénévoles qui souhaitent pour poursuivre le travail entamé sont les bienvenus car la lutte risque encore d’être longue! https://www.facebook.com/groups/615277579318189/