Soldes avant l'heure sur les décos de Noël

Les soldes officielles débutent le 3 janvier, mais dans les magasins de déco, vous pouvez déjà faire de bonnes affaires, avant les fêtes. Boules de Noël, guirlandes et autres boites à musique s'affichent à moins 50%. Une cliente, les bras chargés, est venue faire ses courses de Noël pour l'année prochaine : "J'ai déjà décidé quel sapin et dans quel ton. Je suis venue faire du shopping et en même temps, il y a moins de monde et surtout, c'est moins cher. Tout est à moins 50%. J'en ai eu pour à peine 15€".

Depuis le 20 décembre, les décorations de Noël se vendent au rabais. Une manière de faire de la place dans les magasins. Geneviève Geyselinck, gérante chez Casa : "Etant donné que l'année prochaine, on a une toute nouvelle collection. Et donc, c'est un peu inutile d'avoir de la marchandise qui dort en réserve. C'est de l'argent qui dort finalement, autant faire profiter le client un maximum de réductions et nous, éliminer le stock de réserve".

Car si les thèmes traditionnels font toujours mouche, chaque année, de nouveaux coloris s'affichent. Nathalie Yachini, gérante chez Ava: "Il y a toujours les thèmes principaux avec les couleurs de base qui sont le rouge, le doré, l'argent; mais chaque année, on essaye de proposer quatre thèmes différents, dans des tons différents. Et donc, les soldes, cela nous permet aussi de pouvoir vendre cette marchandise-là, pour pouvoir passer à d'autres thèmes et d'autres nouveautés, l'année suivante".

Une manière de faire quelques bonnes affaires et de prolonger ou d'anticiper les fêtes de fin d'année.