Soins intensifs : "On ne pourra pas assumer une 2e vague"

Un médecin urgentiste est décédé hier soir

Le personnel est en deuil aujourd’hui, un médecin urgentiste est décédé "il a travaillé dès le début de l’épidémie, en première ligne" Catherine Wynant, la directrice médicale du groupe Jolimont, est sous le choc " vous imaginez l’impact que ça peut avoir sur les équipes qui doivent continuer à travailler."

A Jolimont, les malades du coronavirus commencent à sortir. Il reste 40 patients dans les unités Covid et 10 aux soins intensifs. Durant les journées les plus critiques, c’était le double. Bonne nouvelle ? Pour le personnel, cela ne change pas grand-chose… Les équipes fonctionnent toujours à flux tendu car d’autres pathologies urgentes font leur retour : des personnes qui ne peuvent plus attendre leur opération ou des patients qui ont laissé leur état se dégrader avant de se rendre à hôpital. "On se retrouve avec des cas graves "Covid" et des cas graves "non Covid" explique Sylvie Desart, infirmière aux soins intensifs.