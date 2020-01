Soignies : Un nouveau service pour lutter contre le harcèlement

En ce début d’année, le planning familial de Soignies a lancé un nouveau service dédié au harcèlement en milieu scolaire et au cyber-harcèlement. Baptisé SOPHIA (soutien, orientation, prévention, harcèlement, intimidation et agression), il vise à répondre de la façon la plus efficace possible à ce problème de société qui a notamment connu une forte croissance suite au développement des réseaux sociaux sur internet.

Ces dernières années, l’équipe du planning organisait déjà des animations et des débats mais désormais un soutien et un accompagnement aux victimes est en place : des psychologues, un médecin et même une juriste peuvent être consultés. Un vrai programme de sensibilisation a par ailleurs été créé pour les écoles primaires et secondaires. En partant de situations concrètes, les élèves apprennent à identifier un harcèlement et les différentes formes qu’il peut prendre (moral, physique, cyber-harcèlement…). L’objectif est aussi de présenter les réflexes à avoir si l’on est confronté à un cas de harcèlement que ce soit en tant que témoin ou victime.

Outre le volet prévention et soutien, le planning famille de Soignies va aussi développer dès le mois de septembre un axe formation au sein de son service SOPHIA. Ces animations organisées sur deux jours seront surtout destinées aux enseignants aux éducateurs ou encore aux équipes PMS afin qu’ils puissent plus facilement détecter et gérer les situations de harcèlement.