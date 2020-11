Soignies relance l'opération "voisins solidaires" pour aider les plus fragiles

La crise sanitaire actuelle affecte les personnes les plus fragiles. À Soignies, les autorités communales avaient déjà décidé d’agir et de venir en aide aux personnes âgées et isolées lors du premier confinement. Et elles remettent le couvert depuis début novembre. Comment ? En relançant l’opération "Voisins solidaires".

Les citoyens qui ont besoin d'aide ou veulent aider ont trois possibilités pour se manifester discrètement. Il y a un call center géré par des professionnels. Il s'agit du 0800/20 422. Il est également possible de se connecter via une plateforme en ligne mais aussi de se mettre en relation via l'impression d'une affiche à placer sur une fenêtre de son domicile ou en la glissant dans la boîte aux lettres d’une personne qui aurait besoin d’aide. Les citoyens solidaires sont invités à proposer plusieurs services comme offrir un soutien scolaire à distance, aller promener un chien ou encore aller à la pharmacie pour le compte d'un voisin. "L'objectif est ne laisser personne au bord du chemin", précise la bourgmestre socialiste Fabienne Winckel.

Six coups de main possible

Le principe est donc simple : si un habitant de l’entité a envie d’aider son prochain, il peut proposer de rendre un service. Il s’agit parfois simplement de prendre du temps pour parler au téléphone à une personne seule. Depuis que l'initiative a été relancée, ils sont plusieurs dizaines à avoir proposé leurs services comme Julie Bozzolan, une Sonégienne très motivée par le concept "Je trouve ça super. Sur la plateforme en ligne, ils ont pensé à tout. Par exemple, je me suis notamment inscrite pour aller promener le chien de quelqu’un qui ne peut pas sortir. C’est une belle initiative".

Au total, il y a six services que chaque citoyen peut proposer. "C’est diversifié. On peut faire les courses de quelqu'un ou aller à la pharmacie pour une personne qui n'est plus capable de bouger. On peut également papoter c’est-à-dire parler avec quelqu’un d’isolé via visioconférence ou par téléphone. J’espère que les personnes dans le besoin seront au courant de cette initiative".

Enfin, la commune a également lancé un groupe Facebook intitulé "Achetons local #Soignies" pour soutenir les 150 commerces de l'entité ainsi que le secteur Horeca local et les indépendants sonégiens.