Soignants, policiers, éboueurs… Une école du Brabant wallon se mobilise pour leur adresser une centaine de mercis

Pour saluer le travail du personnel soignant, il y a bien sûr les traditionnels applaudissements à 20 heures. A l’école de Profondsart, près de Wavre, on a voulu aller un pas plus loin en faisant appel à la créativité des élèves et de leurs parents.

Le principe : se filmer ou se prendre en photo de la manière la plus originale possible pour dire merci. Pas seulement aux médecins et aux infirmiers qui luttent contre l’épidémie de coronavirus, mais aussi "à la police, aux ambulanciers, au personnel des magasins d’alimentation, aux pompiers, aux éboueurs, au personnel des crèches, aux instituteurs qui sont de garde et à toutes les personnes qui sont dans l’ombre et qui participent à cette chaîne de solidarités", énumère Magali de Haan, institutrice à l’origine du projet.

Le résultat prend la forme de plusieurs vidéos où les messages s’enchaînent les uns après les autres. "C’était tout à fait important de remercier toutes les personnes qui sont au front et qui nous permettent d’avoir cette vie agréable de tous les jours", poursuit Magali de Haan.

Dire merci… et garder le lien

Une centaine de personnes ont participé au projet. Un bon moyen de garder le lien pendant les longues semaines de confinement et de congés. C’est même le directeur de l’établissement qui a joué le rôle de monteur pendant les vacances de Pâques.

Quant à la musique du premier clip (à voir ci-dessus), elle est signée Noa Moon. La chanteuse belge a sans hésiter accepté que l’école utilise sa chanson "Paradise".

"On a déjà eu des retours", ajoute l’institutrice qui a reçu les remerciements de plusieurs hôpitaux.

Les professeurs et les élèves attendent maintenant de pouvoir retourner dans leurs classes après plusieurs semaines loin les uns des autres. Sera-ce le 18 mai prochain, comme le suggèrent les experts chargés de penser l'"après confinement" ? La réponse pourrait tomber ce vendredi 24 avril à l’issue d’un nouveau conseil national de sécurité.