Soapbox Science : une initiative pour mettre les femmes scientifiques en valeur

Soapbox Science est une initiative de vulgarisation scientifique également destinée à promouvoir la visibilité des femmes et des personnes non binaires et de leurs recherches. Samedi, devant la Bourse de Bruxelles, 12 scientifiques sont montées sur un marchepied pour interagir avec le public.

S'exposer ainsi en plein coeur de Bruxelles, revêtue d'un tablier blanc, et prendre la parole en public devant des passants pas forcément intéressés par la matière, cela peut apparaître un tantinet casse-gueule. Pourtant, Eléonore Martin, physicienne spécialisée dans l'imagerie médicale, n'éprouve aucune appréhension.

"J'aime bien tout ce qui touche à la diffusion des sciences depuis des années. Quand j'étais étudiante, j'ai travaillé pour la cellule de diffusion des sciences de mon université et c'était vraiment le job étudiant le plus parfait imaginable pour moi. Et ça m'a permis de réaliser à quel point j'adore communiquer la science à un public. C'est vraiment une des plus belles parties du métier qu'on fait. (...)

C'est peut-être casse-gueule, je crois qu'on peut le dire, c'est vrai. Mais je pense que les gens qui ne sont pas intéressés, ils vont juste ne pas s'arrêter. Et qui plus est, le but c'est justement d'accrocher les gens et de leur faire comprendre à quel point ce qu'on fait est passionnant."