SNCB: un incendie sur la jonction Nord-Midi perturbe le trafic, quatre voies sur six rouvertes

Ce mardi matin, les trains ne pouvaient plus circuler sur cette jonction suite à une rupture d’alimentation électrique suite à un début d'incendie à la gare du Nord à Bruxelles. Rappelons qu'un train sur trois en Belgique passe par cette endroit.

Depuis 7h50, quatre voies sur six ont pu être rouvertes à la circulation sur la jonction Nord-Midi, a prévenu le porte-parole d'Infrabel. Dix voies sur douze sont également à nouveau utilisables à la Garde du Nord de Bruxelles.

Les câbles électriques ayant brûlés. - © SAMU Bruxelles

Les câbles électriques endommagés. - © SAMU Bruxelles

D’après les premières constatations, le feu aurait pris dans un abri de fortune où se trouvaient des personnes sans domicile fixe, abri par lequel passent des câbles électriques. Le feu s'est ensuite propagé aux loges électriques.

« Les conséquences sont assez graves : ces loges électriques ont mis tout le système de sécurité à l’arrêt, ce qui fait que plus aucun train ne peut entrer ou sortir de Bruxelles », expliquait Arnaud Reymann, qui rappellait que l'interruption a des répercussions sur l'ensemble du réseau.

Conséquences : les trains qui viennent de Liège s'arrêtent à Louvain ; ceux au départ de Namur, ne partent pas ou s'arrêtent à Ottignies ; et ceux au départ de Charleroi, ne partent pas ou s'arrêtent à Nivelles.

Depuis Namur, il est toutefois possible de rejoindre la gare de Bruxelles-Luxembourg et Schuman grâce à la liaison vers Brussels Airport, selon notre journaliste sur place. Donc pour l'instant, on a un train par heure pour rejoindre Bruxelles.

Mais la situation devrait fortement changer dans les prochaines heures grâce à la réouverture de ces voies.