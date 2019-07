SNCB: quels sont les projets à l'étude en province de Namur ?

La SNCB prépare son futur plan de transport 2020-2023. Lundi, elle a convié les mandataires de la province de Namur pour une réunion d'informations. Pour faire le point aussi sur les modifications entreprises et les répercussions sur les chiffres de fréquentation. Elle a également présenté différents projets à l'étude pour la province de Namur.

La grande tendance qui se dessine, c'est le projet de la SNCB d'augmenter la fréquence des trains pour atteindre au minimum un train par heure. Ce serait par exemple le cas de la ligne Gembloux/Jemeppe-sur-Sambre, ou encore des trains L entre Namur et Ciney, Ciney et Libramont et Namur et Liège durant les weekends.

La SNCB espère également doubler la fréquence des IC sur la ligne Namur-Arlon. L'augmentation de la vitesse sur la ligne Luxembourg-Namur-Bruxelles est à nouveau à l'ordre du jour. Sur ce point, les travaux pour porter la vitesse à 160 km/h sont terminés entre Ciney et Namur depuis début juin. Le tronçon Arlon-Libramont doit suivre dans les prochains mois. La vitesse globale devrait donc logiquement augmenter.

Et dans les vœux pieux, on retrouve également l'ajout de trains en début et fin de journée.

Rappelons que ces projets sont à l'étude. Leur mise en application dans le futur plan de transport dépendra de l'enveloppe budgétaire que recevra la SNCB.