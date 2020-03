Sluis ou Givet: l'inconsciente escapade des Belges dans les cafés et restaurants des pays limitrophes, ce samedi

Des escapades inconscientes, ce samedi, en pleine épidémie du Covid-19 ! Des milliers de Belges à Sluis, aux Pays-Bas. Des centaines de Belges, côté français. A Givet, notamment. Située en bord de Meuse, l’entité française est à environ 20 km de Dinant. Elle compte quelques cafés et restaurants souvent prisés par les touristes belges. Mais ce samedi, plusieurs établissements de Givet comptaient une majorité de clients belges.

Ces clients étaient venus profiter de l’horeca français, les cafés et restaurants belges étant tous fermés sur ordre des autorités. Une attitude qualifiée d’inconsciente par les uns, d’antisociale par les autres, le virus ne connaissant pas de frontières.

L’excursion transfrontalière n’aura finalement pas duré longtemps, le gouvernement français ayant à son tour décidé de fermer les bars, cafés, restaurants, discothèques, cinémas et autres lieux "non indispensables". Une mesure entrée en vigueur à minuit, dans la nuit de samedi à dimanche.

Aux Pays-Bas, les autorités de Sluis ont fait le point ce dimanche après l'arrivée massive de badauds belges, la veille. Elles ont pris leurs responsabilités et ont décidé également de fermer les cafés et restaurants. Au niveau national, les autorités néerlandaises ordonnent d'ailleurs la fermeture des établissements horeca jusqu'au 6 avril, dès ce dimanche soir. Même chose pour les clubs de sport, saunas, maisons closes et autres coffee shops.

Rappelons que les autorités politiques, les virologues et les épidémiologistes demandent aux citoyens belges et européens de ne pas adopter des comportements susceptibles de contribuer à la propagation du coronavirus.