Sliden'Joy : le triple-écran carolo pour ordinateur portable verra-t-il finalement le jour?

Il y a bientôt 4 ans, Laurent Wéry, Charlee Jeunehomme, et Thomas Castro, les inventeurs du Slide, un dispositif permettant de tripler la surface d'écran des ordinateurs portables, lançaient une opération de crowdfunding afin de récolter les fonds nécessaires au développement et au lancement commercial. C'est un succès. En une quinzaine de jours, 1600 personnes paient les 320 euros. Le montant récolté est de quelques 600.000 euros. Fiers et enthousiastes, les 3 fondateurs de Sliden'Joy annoncent alors la livraison 4 mois plus tard. C'était sans doute s'avancer un peu vite comme l'admet Laurent Wéry : "on imaginait pas un cheminement aussi long au départ de l'aventure. Effectivement, on manquait d'expérience et de connaissance pour mener à bien un tel projet. Concernant le délais annoncé de 4 mois, avec le recul, on se rend compte que c'était complétement ridicule". A plusieurs reprises toutefois, de nouveaux délais seront annoncés... et jamais respectés. La situation commence progressivement à irriter certains "backers" - c'est le nom des personnes qui investissent dans un projet de crowdfunding - qui demandent des comptes et surtout des informations sur l'état d'avancement du Slide. Manu est l'un de ceux-là : "légitimement, on est en droit de se demander s'il y a quelque chose qui va un jour sortir de cette histoire. Au niveau de la communication vers nous, on était parti, il y a presque 4 ans déjà sur quelques choses de très enthousiaste. Puis avec le sentiment de frustration qui a augmenté, les gens se sont un peu énervés. Et je crois qu'en réaction à cela, Sliden'Joy a décidé de fermer la coquille et de ... faire... on ne sait pas quoi, justement. C'est aussi ça, le problème. On ne sait pas ce qu'ils font. Depuis le premier prototype qu'on a pu voir il y a 4 ans, on n'a plus rien vu. tout est toujours très flou, très gris. Le mot d'ordre, c'est toujours "tout va bien", mais qu'est-ce qui va bien? On n'en sait rien, au final".

Un partenaire chinois. C'est à Shenzen, en Chine, que les trois carolos ont trouvé un partenaire. 3NOD est une entreprise qui fabriquent des composants et des périphériques entre autres pour Lenovo, le géant des fabricants d'ordinateur. Un partenaire de choix qui devrait permettre, selon Laurent Wéry, d'aboutir à un produit final de bien meilleure qualité que ce que les carolos avaient imaginer au départ. "Suite à cette association avec des gens nettement plus compétents que nous et avec une expertise aigüe en la matière, et qui forcément vont apporter beaucoup d'amélioration à notre produit, on va arriver sur le marché avec un produit qui sera parfait et qui ne sera plus dans l'esprit start-up. Mais cela prend énormément de temps entre deux essais. Et pour un marché qui est un marché mondial, il y a plein de stades et de conditions qu'on imaginait pas. Le produit répondra à toutes ces exigences-là".

A quand, alors, le Slide? Sliden'Joy : le triple-écran carolo pour ordinateur portable verra-t-il finalement le jour? - © Tous droits réservés A en croire Laurent Wéry qui arbore un large sourire, cela ne devrait plus traîner. "Le processus de recherche et développement est complètement terminé. On n'en est donc plus à solutionner des problèmes, on n'est plus dans des embûches à résoudre. On doit valider maintenant le 22ème et dernier prototype. Et suite à cela on pourra lancer la production". Mais il se gardera bien, une fois de plus, d'annoncer un nouveau un délai : "on est sur des délais beaucoup plus précis mais que je ne communiquerai pas vu tout ceux sur les lesquels nous nous étions engagés et qui n'ont pas été respectés. Mais là, je vous assure qu'on est très proche de la livraison". Une nouvelle qui ravira à n'en pas douter les souscripteurs qui attendent toujours avec impatience ce joujou technologique. Présenté Au Consumer Electronics Show de Las Vegas en 2017, avec l'AWEX et en 2018, avec le partenaire chinois 3NOD, le Slide a été remarqué et a fait l'objet d'articles dans la presse spécialisée. Mais il a fait également couler beaucoup d''encre et susciter beaucoup d'interrogation. Un point final à une saga et un point de départ commercial florissant pour les trois carolos. Réponse... rapidement.