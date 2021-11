Ski étudiant en France : faudra-t-il avoir reçu une troisième dose de vaccin ?

Pour les étudiants, fin de l’année rime avec blocus et examen, mais avec la perspective d’une semaine de vacances à la fin du mois de janvier. Une partie des étudiants la passe sur les pentes enneigées françaises. Mais cette année, il faudra montrer patte blanche pour emprunter les remontées mécaniques : le pass sanitaire français commence à être imposé dans les stations de ski françaises.

A cela s’ajoute que dès la mi-janvier, deux doses de vaccin ne seront plus suffisantes pour obtenir ce pass sanitaire, sauf si celles-ci ont été administrées sept mois auparavant maximum. Une aubaine pour les jeunes adultes qui ont pour la plupart été vaccinés entièrement après le premier juillet. Ils auront donc bien un pass sanitaire en ordre jusqu’à la fin janvier, période de vacances estudiantines.

Reste le problème des étudiants wallons vaccinés tôt au printemps dernier, grâce à des doses surnuméraires ou à la plateforme QVAX par exemple. Pourront-ils bénéficier d’une troisième dose de vaccin à temps pour partir ? Ce n’est pas encore certains, alors qu’à Bruxelles la vaccination pour une troisième dose est accessible à toute personne éligible.

La solution pour les étudiants en défaut de pass sanitaire ? Se faire tester toutes les 24 heures. Mais cela semble peu envisageable pratiquement. "De nouveau, comme d’habitude le gros souci, c’est que ce sont des décisions qui ne sont pas coordonnées au niveau national et international", regrette Marie Collin responsable commerciale du tour-opérateur Totally Snow qui fait partir 10.000 étudiants belges chaque hiver au ski.

Du côté étudiant, l’envie de partir au ski ne se dément pas : le voyage organisé par le kot "CSE Animation" de Louvain-la-Neuve a été complet en moins d’une minute ! 350 étudiants doivent partir à la Foux d’Allos durant la dernière semaine de janvier. "Il n’y a pas d’inquiétudes relatives à ce séjour au ski", relate Pierrick Ledecq, étudiant organisateur. "Mais nous sommes dans l’attente. Pour l’instant, il y a eu certaines mesures qui sont sorties en France et en Belgique, il est encore trop tôt pour se prononcer. Notre envie de partir au ski, elle est bien là ! Mais il faudra bien entendu respecter les mesures en vigueur et être certains que ça soit sans danger pour les participants et nous-mêmes."