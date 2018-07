Skarbone 14: la musique pour faire la fête et dénoncer l'inacceptable

Ils seront à l'affiche du festival LaSemo, ce week-end à Enghien. Fondé il y a 17 ans, le groupe tournaisien enchaîne les concerts, en Belgique et à l'étranger. Leur marque de fabrique? Des chansons endiablées et des textes qui déménagent. Rencontre.

"Si quelqu'un m'avait dit qu'on serait encore ensemble 17 ans plus tard...Alors là! Jamais je l'aurais cru! Pas une seconde!" Johnatan (Johnbeat) en est le premier surpris. "On a démarré dans un garage, entre potes. Un vrai cliché! On rêvait de faire...disons...un concert par mois?". "A l'époque, on n'avait pas beaucoup de moyens, les concerts c'était surtout l'occasion de passer une bonne soirée, pour pas cher", poursuit Xavier Simon (Sim). Aujourd'hui, leur agenda déborde de dates, difficile de trouver encore un week-end libre d'ici fin octobre. "On tourne beaucoup en Belgique, en France, en Allemagne..." Ils ont même réalisé un clip, dernièrement. "Hé oui, tout arrive! On est de la vieille génération, pour nous c'est plus important de faire de la musique que de passer nos week-ends à faire un clip. Mais on y pensait depuis 12 ans", rigole Sim. L'arrivée d'un nouveau guitariste, avec un bon réseau, et des compétences en audio-visuel, a permis au projet d'aboutir.