Six nouveaux radars tronçons en Hainaut au premier septembre

Six nouveaux radars tronçons seront opérationnels dans notre province, à partir du 1er septembre. Objectif: diminuer la vitesse globalement sur les autoroutes, et éviter l'effet accordéon. En effet, avec un radar normal, les automobilistes ont tendance à freiner à hauteur du radar et ré-accélérer juste après; mais le radar tronçon, lui, scanne vote plaque entre le point A et le point B (exemple, sur 15 kms) et il mesure votre vitesse moyenne. Si elle est au-dessus de la limite... c'est le PV.

Où seront-ils installés?

Ces six nouveaux radars seront tous sur les autoroutes hennuyères. Il y en aura quatre aux alentours de Mons, dans les deux sens: d'abord sur l'E42 entre Mons et Le Rœulx. Un autre entre Mons et Saint-Ghislain, un troisième sur le tronçon Mons-Nimy et le dernier sur l'E19 entre Boussu et Mons.

Mais ce n'est pas tout. Il y en aura aussi deux autres, sur l'E42 également. D'un côté, entre Tournai et Beloeil et enfin, de l'autre côté, le sixième radar mesurera votre vitesse entre Jemeppe-sur-Sambre et Fleurus.

Pour les autorités, il s'agit de rattraper le retard de la Wallonie sur la Flandre et progressivement de quadriller toutes les autoroutes wallonnes avec des radars tronçons.

Efficacité évidente sur la sécurité

Pour Vias, l'institut chargé de la sécurité routière, l'efficacité de ce type de radar n'est plus à démontrer: "Sur certains tronçons de l'E40 par exemple, on a constaté que le nombre d'infractions graves baissait de 85% donc on n'a plus ces conducteurs qui roulent vraiment trop vite. Et le nombre d'accidents graves a aussi baissé d'environ 60%", précise Benoît Godart, porte-parole de Vias.