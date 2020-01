Six ex-ministres bruxellois bénéficient de dix collaborateurs pour un coût de 880.000 euros par an

Six ex-ministres ou secrétaires d’Etat à la Région bruxelloise bénéficient, depuis la fin de leur mandat en juillet 2019 et la mise en place du nouveau gouvernement PS-Ecolo-DéFi, de collaborateurs. Ceux-ci sont au nombre de dix et ont été attribués à Guy Vanhengel (Open VLD), Didier Gosuin (DéFi), Céline Frémault (cdH), Bianca Debaets (CD&V), Cécile Jodogne (DéFi) et Fadila Laanan (PS). Comme le prévoit la règle en Région bruxelloise, la mise à disposition de ce personnel doit permettre à ces anciens responsables politiques d’assurer le suivi de leurs dossiers et leur secrétariat (dépouillement du courrier, réponses aux questions, invitations…) après leur sortie de charge.

Pendant cinq ans

A ce jour, dix personnes sont engagées dont deux collaborateurs à temps partiel (un 80% chez Didier Gosuin et un 50% chez Bianca Debaets), précise le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) dans une réponse à une question écrite de la députée N-VA Cieltje Van Achter. La durée de la mission des dix collaborateurs s’étale sur cinq ans. Le coût annuel global pour les finances régionales de cette mise à disposition est estimé à 883.989 euros (946.230 euros si les prestations passent à 100% pour les dix collaborateurs).

Voici le détail comprenant la rémunération de base annuelle ainsi que les avantages (abonnement STIB, chèques-repas, pécule de vacances, primes de fin d’année). A noter que certains ex-ministres ont été réélus députés en mai 2019 et qu’à ce titre, ils disposent également d’un collaborateur parlementaire.