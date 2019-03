Six étangs de la Région de Bruxelles-Capitale devraient être ouverts à la baignade cet été

Se baigner en plein air dans les eaux bruxelloises, un rêve pour certains habitants et une possible réalité pour l'été 2019. Six étangs de la Région ont été sélectionnés, sur base d'une étude réalisée par Bruxelles-Environnement, pour débuter une phase de "test".

L'objectif étant d'évaluer l’attractivité des étangs et de "tester en conditions réelles la manière dont la biodiversité va réagir et va permettre de maintenir la qualité des eaux avec la présence des baigneurs", explique Céline Frémault.

Tous possèdent une qualité bactériologique suffisante pour y autoriser les baignades:

Étangs des Pêcheries à Watermael-Boitsfort

Étang du Rouge-Cloître (au-delà de la maison du prieur)

Étang de la Pede à Anderlecht

Étang du Bois de la Cambre

Étang du Fleuriste

Canal à hauteur du campus du Ceria à Anderlecht

Vérifier la qualité bactériologique de l'eau

Des analyses ont été réalisées pour s'assurer qu'il n'existe aucun risque sanitaire.

Selon l’arrêté de 2009, qui régie les normes de qualité sanitaire que doivent respecter les étangs dédiés à la baignade, les eaux doivent faire l’objet d’une surveillance régulière, par des analyses bactériologiques.

L'été dernier, du 16 juin au 16 septembre, Bruxelles-Environnement a évalué la qualité bactériologique de vingt sites différents afin de savoir s'ils pouvaient accueillir la baignade, considérée comme activité récréative au même titre que la pêche, le navimodélisme ou encore le canotage.

L'eau de dix huit étangs, ainsi que de la Senne et du Canal, ont été analysées.