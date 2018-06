Six arrestations liées à un trafic de stupéfiants d'envergure en province de Namur

Six personnes ont été interpellées et cinq d'entre elles ont été placées sous mandat d'arrêt en début de semaine dans le cadre d'un trafic de stupéfiants d'envergure actif en province de Namur, ont indiqué la police et le parquet de Namur.

Ces arrestations s'inscrivent dans le cadre de la problématique du trafic de drogue de synthèse fort répandue dans les soirées "techno" et autres festivals.

Les six personnes interpellées l'ont été après une opération policière menée conjointement par le Service enquête et recherches et le Groupe d'interventions spéciales de la police de Namur la semaine passée et au début de cette semaine.

Plus de 10.000 euros en petites coupures, un véhicule, 322 gr de marijuana, 105 gr de haschich, 140 gr de speed, 138 pilules d'XTC, 58 gr de méthamphétamine et 54 timbres de LSD ont été saisis au terme des perquisitions.

"La problématique du trafic de stupéfiants en général (drogues dures et drogues douces) reste une des priorités de la zone et ce tous services confondus", ont précisé la police et le parquet de Namur.