Sivry-Rance : la taxe "santé" est recalée par le ministre de tutelle.

Lors du dernier conseil communal d’octobre, une décision prise par la majorité avait fait grand bruit : l’instauration d’une taxe "santé" de 1000 euros visant les commerces de plus de 200 m² vendant des cigarettes, alcools, et autres produits nocifs pour la santé. Une première en Wallonie. Le bourgmestre CDH de Sivry-Rance, Jean-François Gatelier, par ailleurs médecin, justifiait cette taxe en arguant que le gouvernement fédéral n’en faisait pas assez pour lutter contre les pathologies liées à la malbouffe. Du côté de seule grande surface de Sivry, on s’étonnait que la taxe ne vise pas les night-shops ou les friteries et qu'elle ne vise que les plus grands commerces. La minorité ACE, elle, avait prévenu que ce texte était contraire aux dispositions légales. La majorité n’en a eu cure, tout en précisant qu’elle s’attendait à ce que cette taxe soit refusée.