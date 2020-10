Site du Grognon à Namur : fermeture temporaire du passage cyclo-piéton sous voirie

Depuis plusieurs années, le site du Grognon à Namur est en pleine transformation. Situé au confluent de la Sambre et de la Meuse, il promet d’être un haut lieu touristique et culturel de la ville. Avec l’ouverture du Delta, la maison de la culture entièrement rénovée, dans un premier temps, mais aussi avec la construction du NID dans un second temps.