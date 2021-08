Silly : quand le bourgmestre prend la plume « on dîne à Uccle et on soupe à Saint Marcoult »

Le Théâtre au vert de Thoricourt, près de Silly, vit déjà sa vingtième édition cette année. Christian Leclerq (MR), le bourgmestre, a saisi l’opportunité pour réaliser ce qui était peut-être un rêve lointain : écrire une pièce de théâtre, une comédie, autour de la commune dont il a la charge. Le résultat c’est "on dîne à Uccle et on soupe à saint Marcoult".

"L’objectif pour ces vingt ans était un peu d’écrire un texte qui soit un peu un éloge de Silly, le village où je suis né et dont je suis devenu le bourgmestre", confie Christian Leclercq, "Il était donc important de romancer un peu cette vie au travers d’une pièce. Mais pour moi, c’est une première, donc, j’avais autant le trac que les personnes qui étaient sur scène !".

Les Silliens s'y retrouvent

Pour Olivier, qui joue dans la pièce et qui a habité la région, le texte a fait mouche "Evidemment, il y a plein de choses qui sont citées et cela constitue un plus pour le public Sillien, car moi je connais ces gens dont on parle, quand on évoque une ferme où il y a une petite référence sur un prénom, moi, je vois la personne dont il s’agit et c’est un plus".

"Ça me fait rire", commente ce spectateur, "Ça augmente mon sentiment d’appartenance au village parce que ce qui est évoqué me concerne".

Politique ou culture, il ne faut donc pas toujours choisir. Alors si Christian Leclercq ne pense pas rempiler à la fin de son mandat, on sait qu’on risque de le recroiser devant les planches.

La 20e édition du Théâtre au vert à Thoricourt se poursuit jusqu’à ce dimanche 22 août et la pièce "on dîne à Uccle et on soupe à saint Marcoult" sera encore proposée ce vendredi et ce samedi à 19 heures ainsi que ce dimanche à 16 heures.