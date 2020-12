C'est une initiative de la commune, pour égayer les fêtes et donner du travail à tout un secteur, ébranlé par la crise. Une vingtaine d'artistes se sont succédé au château de Thoricourt, pendant plus de 10 heures. Le temps d'interpréter, "par petites bulles", des grands classiques de la saison.

Trois artistes, de la même bulle! - © C Legrand Diane et Oscar affichent une mine très concentrée. Bientôt, c'est à eux! Les jumeaux doivent interpréter trois morceaux, certains avec leur maman pianiste, Geneviève Pirotte, le dernier en compagnie de l'accordéoniste Christophe Delporte. Ils n'ont que 12 ans, mais déjà des années d'expérience. Les concerts, ils connaissent. Ils se sont déjà produits plusieurs fois à Silly, et ça leur manque! "Ben oui, j'aime ça, moi, les répétitions, les concerts", poursuit Oscar. "Mais nous sommes des 'non essentiels', malheureusement!" déplore Geneviève. "En tout cas si l'on en croit le gouvernement…" Elle a hâte de jouer, "je ressens beaucoup de joie. Cette invitation, c'est une grande chance!".

Silly: la play-list du réveillon de Noël enregistrée au château - © Tous droits réservés Christophe Delporte s'estime relativement préservé: depuis le début de la crise, il a pu se produire malgré tout "en streaming", il a enregistré un album. Néanmoins, la vie d'artiste n'est plus la même. Tout s'est compliqué, et les perspectives sont incertaines. C'est ce qui l'inquiète. "On a annulé des concerts, ils ont été reportés. Mais nous arrivons aux dates de report. Et nous allons vers un deuxième report! Le problème, c'est que les organisateurs de concert, les centres culturels...ils n'osent plus! De peur de faire tout le travail pour rien, à nouveau".

Christian Leclercq - © C Legrand Il est temps d'y aller, le temps tourne et l'agenda est serré. "Nous allons enregistrer jusque 21h, voire plus tard…", précise le bourgmestre Christian Leclercq. C'est lui qui a eu l'idée d'organiser ce concert. "Nous avions un budget de 10 000 euros, qui n'avait pas été utilisé puisque certains événements avaient été annulés. Je me suis dit 'pourquoi ne pas envisager autre chose, qui respecterait les mesures sanitaires, mais permettrait de compenser un peu tous ces contrats qui sont tombés, du fait de cette crise? Payer des artistes. Des lieux de spectacle, aussi, comme ce magnifique château. Et tout le personnel qui s'affaire en coulisses!" L'idée était lancée, mais la concrétiser n'a pas été une mince affaire. "Au départ, la police ne voulait pas!"

Silly: la play-list du réveillon de Noël enregistrée au château - © Tous droits réservés Les autorités ont imaginé une série de mesures pour éviter tout risque de contamination. "Nous avons par exemple établi un planning, permettant aux artistes de venir chacun à leur tour, mais sans se croiser, et en limitant strictement le nombre de personnes sur place". La plupart des chanteurs et musiciens appartiennent "à la même bulle", nous explique le bourgmestre. "Nous avons fait appel à des personnes de la même famille, un père et sa fille, un couple, une famille…" Sur le plateau, masques et gel sont évidemment de rigueur.

Michaël Robijns et ses collègues - © C Legrand Après les balances, les répétitions, Michael Robijns a démarré l'enregistrement du concert. Avec sa société, auparavant, il était un spécialiste des événements "en live". "Depuis la crise, on fait des enregistrements, de l'audiovisuel plutôt que de l'événementiel. C'est une pomme pour la soif, on va dire". Il avait beaucoup investi pour mener à bien les projets prévus en 2020. "Tout le matériel est stocké dans deux entrepôts, et n'a pas bougé depuis février". Retravailler lui fait du bien. "On a besoin de rester actif, malgré tout! Et puis on voit des artistes, on travaille en équipe, on a l'impression - même si le rythme est différent- de renouer avec notre beau métier!"

Silly: la play-list du réveillon de Noël enregistrée au château - © Tous droits réservés Le temps d'une journée, le château de Thoricourt aura connu beaucoup d'animation. Et c'est ce que souhaite son propriétaire, Joachim van Caillie : des visiteurs, du bruit, bref: de la vie, dans ces lieux trois fois centenaires. "Il était prévu d'ouvrir le château au public, en 2020. Malheureusement, nous avons dû patienter. Accueillir ce concert de Noël nous met du baume au cœur, nous redonne du courage pour les rénovations qui restent à entreprendre". Le concert de Noël sera disponible gratuitement à l'approche de Noël, via la chaîne YouTube de la commune de Silly.