Tout quitter et partir à l'aventure, ça vous parle? Eux s'apprêtent à franchir le pas. Clarisse et Christophe Libion ont vendu leur maison d'Hellebecq, près de Silly. Ils ont pris un congé parental, et seront bientôt sur les routes de l'Asie, en compagnie de Virgile et Oscar (3 et 4 ans).

Le projet n'est pas né d'hier. Cela fait 5 ans qu'il a germé dans un coin de leur tête. "A la base, l'envie vient de moi", raconte Clarisse. "Quand Oscar est né, tout a basculé. Ca a été un grand bouleversement pour moi. on voulait quitter la Belgique, on a toujours aimé voyager mais on ne savait pas comment" "A chaque fois qu'on voulait partir, il y avait toujours un événément", poursuit Christophe. "Alors un jour...on a fixé une période. Novembre 2019".

Silly: Ils plaquent tout et partent faire le tour du monde, sac au dos - © Tous droits réservés

Pour les proches, ce fut un choc. "Et ça reste un choc, pour ceux qui sont d'une génération où on investit dans des briques, on construit sa vie et on travaille jusqu'à ses 65 ans...". Le couple a entendu de nombreuses mises en garde. "Mais partout où on va, il y a des maladies, des risques. On a fait les vaccins, on est bien renseigné sur l'hygiène, les précautions à prendre, et on évite de se stresser outre mesure. Sur place, on s'adapte!"

Pour se "rôder", la famille est partie en trekking deux fois déjà. "on est parti en roadtrip au Canada et en Islande, et on a adoré. Alors que là aussi on nous avait dit que ça allait être difficile, le manque de repères, les décalages horaires, tout ça...Nous sommes tous les quatre revenus enchantés, avec l'envie de repartir".