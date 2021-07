Silly : Des solutions pour faire face aux inondations

Déjà impactés une première fois par les inondations de ces dernières semaines, les habitants de Silly ne veulent pas revivre cette situation une fois de plus. Dans la commune on se prépare donc à affronter la météo et des solutions ont déjà été trouvées.

Les solutions

Par ailleurs, Christophe Keymeulen, chef du service travaux de la commune de Silly travaille en collaboration avec les agriculteurs. Ensemble, ils tentent de trouver des solutions pour retenir les terres, "on a des cartes du territoire où l’on voit le trajet que prend l’eau quand il y a de fortes pluies. Ensuite, on discute avec les fermiers et on voit ce qu’on peut faire pour dévier la trajectoire de l’eau et faire en sorte qu’elle contourne les maisons. Mais même comme ça, parfois, il est impossible de prévenir les inondations". D’autres plans sont mis en place par la commune comme l’élargissement des fossés et le curage des égouts souvent obstrués par la végétation. Mais ces aménagements ne sont que temporaires et les habitants espèrent désormais que la commune mette en place des solutions plus durables.

Le 26 juin dernier, en l’espace de quelques minutes, l’entièreté de la place de Graty a disparu submergée par les eaux. Le Boussemont est sorti de son lit endommageant les caves de l’école communale et les habitations voisines. D’autres riverains ont vu leur maison traversée par la boue venant des champs, "ça a traversé toute mon habitation" comme en témoigne Marie-France. "Dans ma maison, mon garage, mon chalet et mon jardin, il y avait de la boue et de l’eau partout ".