Silly: découverte de 3600 plants de cannabis dans un ancien établissement Horeca

En tout début de matinée ce mardi 05 janvier, la zone de police Sylle et Dendre est intervenue en appui dans le cadre d'une enquête menée par la Police Judiciaire fédérale de Flandre Orientale dans un ancien établissement Horeca situé le long de la Chaussée de Ghislenghien à Silly.

Une importante culture de cannabis a été découverte lors de cette intervention.

Pas moins de 3600 plants ainsi que 70 kilos de matière prête à la vente ont été retrouvés sur place.

Deux personnes ont été interpellées sur les lieux. Elles ont été privées de liberté et présentées à la juge d’Instruction. En plus des services de police locale et fédérale, ce démantèlement a mobilisé le gestionnaire de réseaux de distribution d’électricité ORES, la Protection Civile ainsi que le Service des travaux de la Commune de Silly.