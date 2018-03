Silly: automobilistes attention, une réduction de passage a été imposée sur la déviation de la N57

En raison des problèmes rencontrés sur l’itinéraire de déviation de la N57, le bourgmestre de Silly Christian Leclercq (MR) informe que l’autorisation de passage sur ce tronçon sera désormais limitée. Les véhicules de plus de 3,5 Tonnes ne sont donc plus autorisés à circuler sur ce tronçon sauf pour la desserte locale, le TEC et le charroi agricole.

Le bourgmestre indique que les contrôles de Police seront "très fréquents" pour s’assurer de l’application de la signalisation.

La signalisation à hauteur des ronds-points de Soignies et du carrefour de Ghislenghien sera amplifiée et des remorques d’information seront installées en début et fin de déviation.

Les automobilistes sont également prévenus qu’un radar répressif de type Lidar sera installé à hauteur de l’entrée d’Hoves, un radar qui flashera dans les deux sens.

Les automobilistes sont invités à suivre les conseils des services de Perex pour les itinéraires à suivre.