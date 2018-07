A la veille de la foire agricole de Libramont, CBC Banque a sondé 400 agriculteurs et 2000 consommateurs wallons sur leur vision de l'agriculture durable. Il ressort d'abord de cette enquête que l'agriculture durable reste, de part et d'autre, un concept assez flou. Mais une fois que ses trois piliers - l'économique, l'environnemental et le social - sont expliqués aux sondés, ils sont neuf sur dix à estimer que cette manière d'envisager l'agriculture est fondamentale. Le professeur Luc Pussemier, expert international, et auteur de l'ouvrage "Agricultures et enjeux de société" va même plus loin: "Si les exploitations ne misent pas sur la durabilité, elles sont vouées à disparaître, affirme-t-il. L'agriculteur ne doit pas seulement penser à son bénéfice, mais à ce que la société attend de lui en termes de qualité de produit, de respect de l'environnement etc."

Moins d'un agriculteur sur deux estime son exploitation économiquement durable

L'enquête constate d'ailleurs que les priorités des agriculteurs et des consommateurs sont différentes: "Le consommateur veille davantage à son environnement et à sa santé, tandis que l'agriculteur lui-même se préoccupe de son gagne-pain, indique Caroline Devillers, coordinatrice de l'enquête. Il est d'abord préoccupé de faire tourner son entreprise, de la rendre rentable avant de s'intéresser aux piliers environnementaux et sociaux". Les produits frais, locaux et de saison sont les aspects auxquels les consommateurs se disent les plus sensibles, bien plus que la garantie d'un salaire décent au producteur. Or moins d'un agriculteur interrogé sur deux estime que son exploitation est durable d'un point de vue économique. Ils disent avoir besoin de mieux maîtriser la négociation des prix avec leurs fournisseurs et la création de valeur ajoutée sur les produits qu'ils vendent.

Pas tous au bio

Du point de vue environnemental, les agriculteurs sondés déclarent à 70% déjà utiliser des techniques de conservation du sol et faire des efforts pour diminuer leur consommation d'intrants. La moitié d'entre eux souhaiteraient aussi apprendre à diminuer leur dépendance énergétique. La conversion au bio n'est par contre pas une priorité pour eux. "Le bio a servi à déclencher une certaine mécanique. Tout le monde ne veut pas s'engager à 100% dans cette démarche mais les objectifs majeurs du bio sont aujourd'hui repris, tant par les agriculteurs qui font du conventionnel, que par les consommateurs qui souhaitent simplement une alimentation de qualité", poursuit Luc Pussemier. Pour l'expert, tous les modèles doivent cohabiter et tirer les enseignements des pratiques de chacun.