Shayp, la start-up bruxelloise qui a séduit la Fondation Solar Impulse

C’est une jeune PME bruxelloise qui fait déjà beaucoup parler d’elle. "Shayp" a imaginé des détecteurs automatiques de fuites d’eau et ce dispositif n’est pas passé inaperçu. Il fait en effet partie des 1008 mesures encouragées par la fondation Solar Impulse, créée par l’explorateur Bertrand Piccard, pour enrayer le gaspillage des ressources de la planète. Mais quel est exactement l’intérêt de ce petit appareil ? C’est Manneken Pis qui nous offre la première explication

Les capteurs ont identifié les fuites de Mannekenpis

Il y a deux ans, la Ville de Bruxelles décide d’identifier les fuites d’eau sur son réseau. Elle fait alors placer des capteurs sur les canalisations des installations et bâtiments publics. Le reste, c’est Benoit Hellings, échevin bruxellois du climat qui le raconte :"on s’est rendu compte que la fontaine de Mannekenpis engendrait une consommation anormale d’eau. Bizarre, puisqu’en principe, l’eau circulait en circuit fermé. Une fuite a donc ainsi été identifiée. Et ce ne fut pas la seule". Grâce au système de monitoring, développé par Shayp, la ville est avertie en temps réel des fuites sur son réseau d’eau de distribution.