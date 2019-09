Shape: un nouveau village pour les militaires et leurs familles

A l'intérieur de la base, les logements datent des années 60. Ils manquent de confort, d'isolation. Un grand projet immobilier est dans les cartons. L'enquête publique est en cours. Il est question de construire 600 logements flambant neufs, d'ici 2026.

On l'appelle le "Village". Dans ce quartier du Shape se croisent 29 nationalités différentes. Essentiellement des militaires "de passage" pour quelques mois, quelques années au Quartier Général de l'Otan. Ils vivent dans des logements construits dans les années 60, au "design" plutôt... vieillot. Maisons et appartements manquent de confort et ne répondent plus aux normes actuelles, d'un point de vue écologique notamment.