Seule la piscine de Salzinnes reste ouverte à Namur

Après la piscine de Saint-Servais fermée depuis des mois pour rénovation, la piscine de Jambes est elle aussi fermée pour une dizaine de jours suite à un problème de canalisation. Résultat : il reste une seule piscine ouverte à Namur : celle de Salzinnes, la plus ancienne ! Une pisicine appréciée par ses habitués pour son charme d'antan et son accueil familial. Une piscine qui va du coup devoir accueillir beaucoup plus de monde... de nombreux enfants notamment pour leurs cours de natation.

La piscine de Salzinnes, n'est plus toute non jeune non plus. Elle date des années Cinquante. Est-elle capable d'absorber même temporairement la demande ? Pas de problème selon Laetitia Sterpin responsable des piscines communales de Namur. " Même si elle est vieille, la piscine est conforme aux normes et peut accueillir les écoles qu'il faut et le public. Nous avons déjà le personnel de la piscine de Saint-Servais qui vient nous aider dans les tâches quotidiennes. Si les travaux à la piscine de Jambes devaient se prolonger, le personnel de Jambes sera le bienvenu."

La piscine de Salzinnes connaîtra elle aussi de gros travaux de rénovation. Ils sont prévus pour l'année prochaine.