Service minimum mardi à la prison de Lantin après l'agression de trois agents par un détenu radicalisé

Les agents pénitentiaires de la maison d'arrêt de Lantin étaient en service minimum mardi, de 06h00 jusqu'à 22h00. Ils souhaitent ainsi exprimer leur solidarité à l'égard de trois agents agressés et blessés lundi par un détenu radicalisé "qui pose problème".

"Les faits se sont produits lundi. Alors qu'ils contrôlaient les barreaux de sa cellule, le ton est monté et le détenu s'en est pris aux agents, faisant trois blessés", expliquent les syndicats, qui ont mené l'action en front commun. "Ils souffrent de diverses fractures et contusions et l'un d'entre eux est toujours à l'hôpital."

Le détenu en question serait un ancien membre du groupe terroriste anversois Sharia4Belgium.

Ce mercredi, malgré tout, le travail a repris normalement.