Sergueï Ryasanskiy en visite à l'Euro Space Center de Redu

Le monde de l’espace s’était donné rendez-vous hier à l’Euro Space Center de Redu. Le centre accueillait un ancien cosmonaute russe, Sergueï Ryasanskiy, qui a pu voyager dans l’espace à deux reprises, en 2013 et en 2017, à bord de l’ISS, la station internationale.

Pour Sergueï Ryasanskiy, c’était l’occasion de découvrir l’infrastructure de Redu, mais aussi de rencontrer de jeunes écoliers, avec qui il a partagé son expérience. Une expérience dans l’espace :

"Je suis très heureux de constater que les enfants belges ont cette fantastique opportunité d’être au plus près de l’espace. Tout ce dispositif est réalisé en forme de jeu donc ils jouent, ils apprennent de nouvelles choses, et ils tombent amoureux des vols spatiaux, de la science et de la technologie. C'est fantastique d'avoir cette possibilité d'aider nos enfants à rêver de l'avenir. Ce centre a un design moderne qui va aider à faire grandir une nouvelle génération d'ingénieurs et de scientifiques. Ou tout simplement de gens qui comprennent l'industrie spatiale et pourquoi nous devons travailler dur, et dépenser de l'argent pour cela. C'est notre futur."