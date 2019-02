Serge Schoonbroodt, organiste d'églises et apostat: "Je ne renie pas ma foi, je renie l'Église"

Ce musicien liégeois est un militant de longue date de la cause gay. Il n’a pas hésité, voici deux ans, à annuler une tournée russe, en guise de protestation contre la répression homophobe dans ce pays. Il vient d’annoncer sur les réseaux sociaux qu’il a rempli le très officiel formulaire - en latin - pour être « débaptisé », mais ce n’est pas seulement à cause de son orientation affective : « Je ne renie pas ma foi, je renie l’Église. Je n’ai plus confiance dans l’institution religieuse. Les scandales de pédophilie montrent à quel point elle est déviante. »

Pour un homme habitué à se produire dans les collégiales, les cathédrales et les basiliques, c’est peut-être un risque d’interdit professionnel…. Mais il ne semble pas vraiment le redouter : « Si je suis invité dans ces lieux comme musicien d’église, oui, je pourrais avoir des problèmes, mais je suis d’abord un concertiste. Ça fait longtemps que je n’ai plus joué de messe, donc, ça dépend, nous verrons….»

Serge Schoonbroodt se dit libéré depuis qu’il a effectué sa démarche d’apostasie auprès de l’évêché. Il a reçu quelques bordées d’injures, quelques soutiens des milieux laics, alors qu’il se dit toujours chrétien. Quelques amis et connaissances ont manifesté l’intention de l’imiter….