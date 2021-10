Seraing : l’épicerie sociale propose des produits de première nécessité à super bas prix

25 langes pour 5 euros, un litre d’huile d’olive pour moins de 2 euros, 500 grammes de penne pour 33 centimes… Ce sont les prix affichés à l’épicerie sociale qui vient d’ouvrir rue Ferrer à Seraing. Le principe : permettre à un public précarisé de profiter de produits alimentaires et de première nécessité à un prix inférieur à celui de la grande distribution. "Il s’agit d’aider encore plus les personnes fragilisées, dépourvues de moyens importants, qui pourront continuer à s’alimenter correctement et ainsi retrouver peu à peu une vie normale" explique le bourgmestre Francis Bekaert. La ville de Seraing a dégagé un budget annuel de 200.000 euros pour faire fonctionner le projet. Un projet complémentaire à celui du magasin social qui lui, propose meubles et vêtements aux plus démunis.



Familles monoparentales, pensionnés, minimexés… Des clients à faibles revenus