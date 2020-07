Seniories : des résidents brainois entre crainte et résignation face à une éventuelle deuxième vague

De nombreuses maisons de repos et de soins se préparent à une éventuelle deuxième vague d’épidémie de coronavirus ! C’est notamment le cas à Bruxelles, où les autorités envoient une circulaire prévoyant une série de mesures organisationnelles. Côté wallon, beaucoup d’institutions prennent aussi les devants, par précaution. Détection d’un foyer, isolation des malades, possible reconfinement, stock de matériel,… le but principal, c’est de réagir plus vite et plus efficacement pour éviter le drame récemment vécu dans un certain nombre de maisons de retraite.

Le cas Villa 34

A Braine-l’Alleud, une maison de repos et de soins (MRS) se prépare aussi à toute éventualité, de manière sereine, sans la moindre panique. C’est grâce à des mesures sanitaires strictes et à un suivi individualisé des résidents que cette seniorie brainoise avait pu protéger l’ensemble de ses pensionnaires et de son personnel, dans les trois mois qui ont suivi le 11 mars, date du confinement strict imposé au MRS et autres seniories. Ce protocole sanitaire est prêt à être réactivé en cas de reconfinement, sensibilisation à l’appui.

"Nous avons mis en place toute une série de procédures", explique Mariam Ennahou, directrice. "Nous avions déjà fait l’expérience d’une série de mesures prises il y a plusieurs années, lors d’épisodes de gastro-entérites, avec du matériel et des procédures de confinement local. Nous avons adapté et amélioré ces mesures ces derniers mois, pendant le confinement. En cas de reconfinement, nous savons donc comment réagir. Nous pourrions rapidement prendre les dispositions nécessaires. Parmi celles-ci, il y a la sensibilisation des familles. Elles doivent se montrer responsables. Nous avons eu la chance d’avoir des familles partenaires, durant la crise. Elles ont respecté le confinement. Et c’est notamment cela qui a permis d’éviter des malades, tant chez nos 67 résidents que chez nos 52 employés. Il ne faut donc pas baisser la garde. Ce n’est pas le moment. La prudence reste de mise. Mais nous espérons tous pouvoir éviter un reconfinement".

Vague à l’âme

Les résidents redoutent-ils une éventuelle deuxième vague ? Un reconfinement serait-il de nature à miner leur moral ? Impossible de donner une réponse unanime. Mais les personnes âgées que nous avons interrogées sont partagées entre crainte et résignation. "J’y pense, même si je veux être optimiste", explique Annick, 80 ans. "Ce qui m’inquiète le plus, c’est l’attitude de certains étudiants, la promiscuité dans les bus, ce qui se passe actuellement dans certaines régions, à l’étranger. Donc, je crois qu’il faut se préparer à une possible deuxième vague. Mais je crois que les directions des maisons de repos le font déjà. Cela dit, il ne faut pas trop se mettre à penser à cela. C’est malheureux à dire, mais il faudra attendre ! S’il le faut, je serai prête à faire de nouveaux efforts. Car on a envie de vivre, malgré notre âge."

Pour Josette, 94 ans, il faut être philosophe. "En cas de reconfinement, je crois que j’accepterais toutes les règles, parce que c’est essentiel. Nous sommes bien tristes de voir tous ceux qui se réunissent n’importe comment, sans faire attention. Il faut être réaliste. On doit se protéger, mais on doit surtout essayer de protéger les autres".

De son côté, Sébastien, aide-soignant (en formation nursing) se dit prêt à redonner de sa personne pour protéger les personnes âgées. "Je tiens à mes résidents et à mes collègues aussi. Grâce à l’esprit d’équipe et aux mesures que l’on avait déjà prises, nous sommes prêts à affronter une deuxième vague potentielle. L’expérience vécue nous a rendus plus forts. Ce ne sera pas compliqué de remettre les choses en place".

Et la directrice d’ajouter que bon nombre d’employés prennent un peu de congés, cet été, grâce aux stagiaires. De quoi redonner, on l’espère, l’énergie nécessaire aux équipes soignantes très courageuses, en cas de rebond de l’épidémie à l’automne prochain.