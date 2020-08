Seneffe : L'enquête se poursuit pour identifier l'origine des odeurs de gaz

Ce mardi, Une nouvelle visite a été organisée chez Afton Chemical. Des instruments de mesure y ont été installés. Cette entreprise située dans le zoning industriel sur la commune d’Ecaussinnes a connu un problème technique mardi dernier ce qui a provoqué un dégazage. Les installations en cause ont été arrêtées mais de nouvelles odeurs sont apparues depuis samedi. Une cellule de crise a été mise en place. Elle se réunit quotidiennement et rassemble outre la commune de Seneffe, plusieurs services techniques, la commune d’Ecaussinnes mais également le centre de crise wallon et celui du gouverneur.

Des experts ont pu confirmer l’absence de toxicité et de risque pour la santé pour la population. Même si le phénomène s’est sensiblement atténué, les odeurs continuent d’incommoder les habitants des communes de Feluy et Arquennes. Malgré les analyses réalisées sur place, la cause de ces nuisances qui peuvent occasionner quelques irritations et des maux de tête n’est pas encore clairement identifiée. Les investigations se poursuivent donc avec la collaboration des pompiers de la protection civile notamment.

Lorsque les odeurs se manifestent, il est toujours recommandé de fermer portes et fenêtres mais il est important aussi d’aérer l’habitation dès que possible. Un nouveau communiqué des autorités est prévu ce vendredi dans la journée. Si l’actualité le justifie, il sera anticipé.